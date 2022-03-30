Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

30.03.2022 10:40
Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Erzurum Yakutiye Spor karşılaşmasını hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde yapıyor.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Yusuf Sacit Çelik, Yakutiye karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Pazar günü oynanacak karşılaşmaya taraftarları davet eden Çelik, "Yakutiye şampiyonluğa oynuyor, bizde taraftarımız önünde kazanmak istiyor. Zorlu bir 90 dakika olacak. Ben ve sporcularım bunun bilincinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yakutiye'yi Kars'tan eli boş göndereceğiz. Kazanan biz olacağız" dedi.

Biz kendimize bakıyoruz, kim şampiyon olacak, kim düşecek bunun hesaplarını yapmak bize düşmez diyen Çelik, "Biz kendimize bakıyoruz. Bizi kimi düşeceği, kimin çıkacağı ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Yakutiye karşılaşması kazanacağız. Buna inancımız tamdır. Taraftarlarımızdan bizden galibiyet bekliyor" diye konuştu.

Öte yandan Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları teknik heyeti sevindirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman sonra yeşil beyazlı ekip ikiye ayrılarak çift kala maç yaptı. Yapılan çift kale maçta Teknik Direktör Çelik, sık sık oyunu durdurarak hata yapan futbolcularını uyardı. - KARS

YORUMLAR
500
Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı

Amatör Lig, Yakutiye, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Eşinin eski kocasını vurdu, kayıplara karıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement