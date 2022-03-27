Kars "Anadolu Yıldızlar Ligi" Judo müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Kars "Anadolu Yıldızlar Ligi" Judo müsabakaları tamamlandı

27.03.2022 11:19
Kars "Anadolu Yıldızlar Ligi" Judo müsabakaları tamamlandı

Kars'ta "Anadolu Yıldızlar Ligi" il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kars'ta "Anadolu Yıldızlar Ligi" il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

"Anadolu Yıldızlar Ligi" il birinciliği müsabakaları Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda Judo İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Yasin Yeşiltepe nezaretinde yapıldı.

Müsabakalara 26 kız ve 32 erkek olmak üzere toplam 58 sporcu katıldı. Kilolarında 1'inci olan sporcular grup müsabakalarında Kars'ı temsil edecek.

Spor Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi" Grup Müsabakaları 01-02-03 Nisan 2022 tarihinde Kars'ta yapılacak.

Kars'ın ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Karslı judocuların rakiplerini geçmesini bekleniyor.

Öte yandan Judo İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Yasin Yeşiltepe, Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda kendilerine destek olan Gençlik Spor İl Müdürü Nedim Aslan'a, Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık'a, Gençlik Merkezi Müdürü Fahrettin Turan Yaşar'a ve iş insanı Cafer Sadık Geleri'ye teşekkür etti. - KARS

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Milli Takım, gençlik, Judo, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 'Anadolu Yıldızlar Ligi' Judo müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars "Anadolu Yıldızlar Ligi" Judo müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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