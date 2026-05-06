Kars\'ta 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Şampiyonası Kars'ta devam ediyor, 1500 sporcu Avrupa Şampiyonası için mücadele ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda devam ediyor.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor. Serbest ve grekoromen sıklette sporcuların mücadele ettiği şampiyonda bugün de kadınlar mindere çıktı.

Yapılan müsabakalarda 33 kilogramda Yağmur Minaz, 36 kilogramda Damla Beyan, 39 kilogramda Hiranur Uygun, 42 kilogramda Sebahat Işıkcı, 46 kilogramda Karin Asra Gürel, 50 kilogramda Zehra Kahırman, 54 kilogramda Rumeysa Keskin, 58 kilogramda Elizan Akin, 62 kilogramda Asya Nur Çintaş, 66 kilogramda ise Zeynep Çağla İnal birinci oldu.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Şampiyonası'nın Kars'ta yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Buradan seçilen sporcularımız Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsilen gideceklerdir ondan dolayı bu şampiyonanın önemi çok büyük. Sporcularımızın mücadelesi de yoğun kıran kırana maçlar olmaktadır." dedi.

İlkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün altyapıya çök önem verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"2028'i hedeflesek de asıl hedefimiz 2032 Olimpiyatları, attığımız tohumlar 2032'de muhakkak meyvelerini verecektir. Sporcu eğitim merkezlerini canlandırıp kırsal kesimlerdeki çocuklarımız mücadele sporu güreşe dahil edip başarıyı elde etmek amacımız, bunun için de emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

33 kiloda mücadele eden Efsun İkiz de Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Herkes benim arkamda birinci olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

58 kiloda mücadele eden Zeynep Kaya ise organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, "Çok heyecanlıyım birinci olmak istiyorum, Kars'taki organizasyonu çok beğendik emeği geçenlere teşekkür ederiz Avrupa'ya gidip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Hiranur Uygun da "Kaç yıldır çalışıyoruz balkan şampiyonluğum var bu seferki hedefim Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak." açıklamasında bulundu.

Protokol tarafından madalyaları verilen sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakaları, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdür Nedim Aslan, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, Güreş Federasyonu Kars Temsilcisi Emrah Güney izledi.

Kaynak: AA

