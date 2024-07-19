Kars'ta çocuklar yaz kış havuzda spor yapıyor - Son Dakika
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Spor

Kars'ta çocuklar yaz kış havuzda spor yapıyor

Kışların uzun sürdüğü Kars'ta çocuklar, sıcaklık seviyesi mevsimlere göre ayarlanan havuzda yaz, kış spor yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli yüzme antrenörleri, modern Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz kış çocuklara yönelik eğitim programları düzenliyor.

19.07.2024 11:26
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Kışların uzun sürdüğü yazların ise serin geçtiği Kars'ta çocuklar, sıcaklık seviyesi mevsimlere göre ayarlanan havuzda yaz, kış spor yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli yüzme antrenörleri, modern Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaz kış çocuklara yönelik eğitim programları düzenliyor.

Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, AA muhabirine, Kars'ta havuzların hiçbir zaman boş kalmadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamındaki yaz okullarında şu anda 17 seansta 500 sporcuya hizmet verdiklerini ifade eden Saltık, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, asrın hastalıkları obezite ve teknoloji bağımlılığı kaynaklı hareketsizliğe bağlı kötü alışkanlıklara maruz kalıyorlar. Yüzme branşı da bu anlamda çocuklarımızın sosyalleşmesi, sportif etkinlikler yapması anlamında önemli. Tüm kas grupları çalıştığı için yüzme branşının ayrı bir güzelliği var. Kentte yüzme branşına ilgi üst düzeyde, talepleri karşılayabilme anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Yaz okullarında performansları iyi olduğuna inandığımız çocuklarımızı spor seanslarımıza alacağız, faaliyetlerimiz yılın 365 günü devam ediyor."

"Hedefimize şimdiden ulaştık"

Saltık, Bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 10 bin hedefiyle yola çıktıklarını belirterek amaçlarına şimdiden dikkati çekti.

Daha çok çocuğa ulaşmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Saltık, "Her yıl 3'üncü sınıflardan başlayarak çocuklarımızı servis araçlarımızla ücretsiz alarak, burada antrenörlerimiz gözetiminde yüzme öğretiyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın hedefiyle çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Çocuklar

Zehre Su Aras, yüzmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Yaz tatilinde havuza girmeyi çok seviyorum." dedi.

Boks ve atletizm sporlarına da gittiğini dile getiren Zehre Su, "Aynı zamanda yüzmeye de geliyorum. Ayak çırpma, nefes tutmayı öğreniyoruz. " diye konuştu.

Efecan Telli ise tatili yüzme eğitimiyle değerlendirdiğini ve çok eğlendiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kars'ta çocuklar yaz kış havuzda spor yapıyor - Son Dakika

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