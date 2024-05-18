Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak - Son Dakika
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Spor

Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak

Kars\'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak

Kars'ta 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu için başvurular başladı. Kursa katılmak isteyenler, 28 Mayıs 2024 tarihine kadar başvurularını www.his.gov.tr adresinden veya https//www.Türkiye gov.tr/gsb-spor bilgi sistemi üzerinden yapabilirler. Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Spor İl Temsilcisi Mahir Emir ile iletişime geçebilirler.

18.05.2024 13:43
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Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak.

3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Kars açılacak olan Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu için müracaatları başladı.

Kursunun son başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2024, kursa katılacak olanlar son başvuru bitiyor.www.his.gov.tr. adresinde yer alan kurs başvuru metnini okuyup öğle başvuru yapabilecek.

Başvurular ayrıca https//www. Türkiye gov.tr/gsb-spor bilgi sistemi üzerinden başvuru yapılacak. Kurs ile ilgili bilgi almak isteyen Herkes için Spor İl Temsilcisi Mahir Emir ile yüzyüze görüşebilecek. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak - Son Dakika
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