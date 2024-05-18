Spor

Kars'ta Wellness 1. Kademe yardımcı antrenörlük kursu açılacak.

3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Kars açılacak olan Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu için müracaatları başladı.

Kursunun son başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2024, kursa katılacak olanlar son başvuru bitiyor.www.his.gov.tr. adresinde yer alan kurs başvuru metnini okuyup öğle başvuru yapabilecek.

Başvurular ayrıca https//www. Türkiye gov.tr/gsb-spor bilgi sistemi üzerinden başvuru yapılacak. Kurs ile ilgili bilgi almak isteyen Herkes için Spor İl Temsilcisi Mahir Emir ile yüzyüze görüşebilecek. - KARS