Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika
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Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

01.09.2022 11:43
Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

Karşıyaka, 2022-2023 sezonunda giyeceği 3 formanın tanımını yaptı.

Karşıyaka, 2022-2023 sezonunda giyeceği 3 formanın tanımını yaptı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 150'ye yakın dosyayı kapattıklarını ve Karşıyaka'nın transfer yasağının tamamen tarihe gömüldüğünü söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıttı. Mavişehir KSK Fan Zone'da düzenlenen programda yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği 3 forma, futbolcular tarafından giyilerek taraftarın beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, bir müjde vererek, "Bugün itibarıyla Karşıyaka Spor Kulübü'nün transfer tamamen tarihe gömüldü. Geçen kongrede son verdiğimiz gibi yaklaşık 150'ye yakın dosyayı tamamen kapattık. Bundan sonra da futbolda transfer yasağına ilişkin önümüzde engel yok. Bunu başaran herkese teşekkür ederim. İnşallah iyi günler yakında" dedi.

""Futbol problemleri teker teker tarihe gömüyoruz

Futbolda bu sene yatırım yapmaya başladıklarını anlatan Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbol sahada oynanır tabi ama iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. İyi bir hocamız var. Bir taraftan da A Takım Kamp Merkezini tepeden tırnağa yeniledik. Bu yenilemede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı 15-20 gün sonra A Takım kamp merkezimiz tamamen bitmiş olacak ve bizi en az 15-20 sene götürecek. Futbol problemleri teker teker tarihe gömüyoruz. Önümüzde 100 dönüm hikayesi var, görüşmelerimiz oldu. Sanıyorum orayı da alacağız. Altyapımız için çim sahalara ihtiyacımız var. Ondan sonra da stadyum işine geleceğiz" diye konuştu.

"Avrupa Kupasını buraya getirmek istiyoruz"

Basketbol hakkında da konuşan Başkan Büyükkarcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda İzmir'de Avrupa kupalarında oynayan tek kulübüz. Geçen sene şanssız bir final kaybettik. İnşallah bu sene o Avrupa kupasını da buraya getirmek istiyoruz. Voleybolda da Sultanlar Ligi'ni hedefliyoruz. Bunların hepsi planlandı. Başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elinizi bu kulübün üzerinden çekmeyin, bize destek olmaya devam edin. Verdiğiniz her kuruş yerine gidiyor, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mavişehir, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika

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