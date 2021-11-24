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Karşıyaka, 32 maçlık zinciri kırmak istiyor - Son Dakika

Karşıyaka, 32 maçlık zinciri kırmak istiyor

24.11.2021 12:47
Karşıyaka, 32 maçlık zinciri kırmak istiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 haftalık galibiyet hasretinin ardından Ağrı 1970 Spor'u Cenk'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenip moral tazeleyen Karşıyaka, 11 aydır devam eden kötü serisine pazar günü son vermek istiyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 haftalık galibiyet hasretinin ardından Ağrı 1970 Spor'u Cenk'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenip moral tazeleyen Karşıyaka, 11 aydır devam eden kötü serisine pazar günü son vermek istiyor. Geçen yıldan beri hiç üst üste 2 galibiyet alamayan Karşıyaka, duble yapmaya 32 maçtır hasret kaldı. Son olarak geçen sezonun ilk yarısında üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, aylardır seri yakalamadı. Geçen sezon ligde 10 Aralık 2020'de İçel İdmanyurdu'nu 3-1, 20 Aralık 2020'de ise Şile Yıldızspor'u deplasmanda 2-0 yenen İzmir temsilcisi, ardından 3 puanı art arda hiç bir arada göremedi. Son 32 maçlık periyotta takımda Soner Tolungüç, İbrahim Cezayir, Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek olmak üzere 4 farklı teknik direktör görev yaparken, şimdiye kadar hiçbir isim zinciri kıramadı.

Geçen sezon lider durumdayken yaşadığı düşüşle Play-Off'a bile giremeyen Karşıyaka,

yeni transferleriyle mutlak şampiyonluk hayaliyle başladığı bu sezonda da 3 puan istikrarını yakalayamayınca liderin 15, Play-Off hattının 7 puan gerisinde kaldı. Şimdiye kadar 13 maçta yalnız 3 galibiyet alabilen İzmir ekibi, ilk galibiyetini 5'inci haftada son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek aldıktan sonra seri yakalamak için çıktığı maçta Orduspor 1967'ye 2-1 yenildi. Ahmet Taşyürek yönetimindeki ilk sınavda 8'inci haftada Ceyhanspor'u 1-0 yenen Kaf-Kaf, 9'uncu haftada Büyükçekmece Tepecikspor'a takıldı. Geçen hafta Ağrı engelini zor da olsa aşan Karşıyaka, devrenin bitimine 4 maç kala pazar günü Edirnespor'u mağlup ederek büyük hasreti bitirmeyi hedefliyor. Karşıyaka, bu maçın ardından lider Fethiyespor önünde zorlu deplasmana çıkacak.


- İzmir

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, 32 maçlık zinciri kırmak istiyor - Son Dakika Spor


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