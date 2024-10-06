Karşıyaka, 4. Galibiyetini Aldı ve Zirveye Ortak Oldu - Son Dakika
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Karşıyaka, 4. Galibiyetini Aldı ve Zirveye Ortak Oldu

Karşıyaka, 4. Galibiyetini Aldı ve Zirveye Ortak Oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 13'e çıkardı ve ligin zirvesine yerleşti. Takımın teknik direktörü, alınan başarılı sonuçların ardından oyunculara izin verip rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunacak.

06.10.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 5. hafta mücadelesinde Bornova 1877'i mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde ederken, yoluna yenilgisiz bir şekilde devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk 5 hafta itibarıyla yenilgisiz sürdürüyor. Lige Kırşehir FSK beraberliğiyle sezona başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı Bulvarspor, 23 Elazığ FK, Artvin Hopa ve son olarak da dün Bornova 1877'yi mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte puanını 13'e çıkaran Karşıyaka, Silifke Belediye ve Bursaspor ile aynı puana ve aynı averaja sahip olarak ligin zirvesinde yer alıyor. Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da alınan bu başarılı sonuçlardan sonra oyunculara 1 günlük izin vereceği ve daha sonra da toplantı yaparak rehavete kapılmama konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Karşıyaka deplasmanda arka arkaya oynayacağı iki maçta Kuşadasıspor ve Düzcespor'a konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, 4. Galibiyetini Aldı ve Zirveye Ortak Oldu - Son Dakika

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