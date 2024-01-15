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Karşıyaka, Adem Büyük'le yollarını ayırdı - Son Dakika
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Karşıyaka, Adem Büyük'le yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Karşıyaka, tecrübeli golcü Adem Büyük'le yollarını ayırma kararı aldı. Sezon başında transfer edilen Büyük, teknik direktörün raporuyla takımdan elendi. Karşıyaka yönetimi, sözleşmenin feshi için görüşmelere başlayacak.

Karşıyaka, Adem Büyük\'le yollarını ayırdı
15.01.2024 - 11:46,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefine ikinci yarıda ulaşmak isteyen Karşıyaka, ileri uçta takımın en tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'le yollarını ayırma kararı aldı. Antalya kampını tamamlayan yeşil-kırmızılılarda sezonun başlamasına kısa süre kala flaş transfer olarak kadroya dahil edilen 36 yaşındaki golcü, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporuyla takımdan elendi. Yönetim, Adem'le sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshiyle ilgili masaya oturacak.

Karşıyaka'da uzun süre yedek kaldıktan sonra son haftalarda 11'de oynamaya başlayan Adem Büyük, ilk yarıda 4'ü ilk 11'de 12 maçta 396 dakika forma giyerek 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Ara transfer döneminde Adem Büyük'ün yanı sıra golcülerinden takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici'yi de Kepezspor'a satan Karşıyaka'nın ileri uca mutlaka takviye yapması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ'NDEN 17'LİK TAKVİYE

Ara transfer döneminde şimdiye kadar 10 numara Mehmet Alaeddinoğlu, kanat oyuncusu Şeref Özcan, sağ bek Erdem Gökçe ve stoper İsmail Güner'i alan Karşıyaka gençlere yöneldi. Yeşil-kırmızılı ekip Ankaragücü'nden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Yılmaz Çiçek'i aldı. Ankaragücü'nün U19 takımında forma giyen genç futbolcunun bir süredir yeşil-kırmızılıların takibinde olduğu öğrenildi. Kaf-Kaf'ın önümüzdeki dönemde de genç futbolcularla ilgili girişimleri olacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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