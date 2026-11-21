3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini alan Karşıyaka, yarın evinde Alanya 1221 karşısına 6'da 6 yapma hedefiyle çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saha bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 13'üncü hafta mücadelesinde Murat Durgutluoğlu düdük çalacak. Maçın biletleri maraton tribünü 200, numaralı tribün 400 TL'den satışa sunuldu.

Yeşil-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Tuğay'ın yanı sıra tedavileri süren Aykut, Berat ve Fatih görev yapamayacak. Cezası sona eren Alpay ile iyileşen Veysel görev yapabilecek. Ligde teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı son 8 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, 24 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Alanya ekibi ise 11 puanla 12'nci basamakta bulunuyor. Karşıyaka'da geçen hafta kırmızı kart gören teknik patron Uysal, ilk kez takımını yalnız bırakacak.