Karşıyaka\'dan 5 maçlık galibiyet serisi

15.03.2026 12:22  Güncelleme: 12:34
Karşıyaka, play-off hattındaki rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 3. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, forvet oyuncusu Ömer Faruk takımına önemli katkılarda bulundu.

Karşıyaka'da yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği performansla vites arttıran yeşil-kırmızılı ekip, bu kez ligde 4. sırada yer alan ve en yakın takipçisi olan Ayvalıkgücü Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkararak 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Üst üste aldığı sonuçlarla dikkat çeken İzmir temsilcisi, böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligde puanını 56'ya yükselten Karşıyaka, ikinci sıraya yükselme iddiasını sürdürürken, 2. basamakta yer alan Eskişehirspor'u yakından takip etmeye devam ediyor.

Ömer Faruk atmaya devam ediyor

Karşıyaka'nın forvet oyuncusu Ömer Faruk Sezgin, attığı gollerle takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Sezon başında Kütahyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki golcü oyuncu, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

26 yaşındaki golcü, son 4 maçta rakip fileleri tam 8 kez havalandırarak takımının yükselişinde başrol oynadı. Deneyimli forvet; Nazillispor karşısında 3 gol atarken, Altay ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında 2'şer gol kaydetti. Ayrıca deplasmanda oynanan Uşakspor karşılaşmasında da 1 kez ağları sarstı.

Bahis soruşturması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen golcü oyuncu, cezasının sona ermesinin ardından Karşıyaka formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarak etkileyici bir performans ortaya koydu. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:43:22.
