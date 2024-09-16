Karşıyaka, Başka Birand Yaytaş\'ı Atadı

Karşıyaka Kulübü, futbol altyapı koordinatörlüğü görevine takımın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Birand Yaytaş'ın getirildiğini duyurdu.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, futbol altyapı koordinatörlüğü görevine takımın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Birand Yaytaş getirildiğini duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski kaptanlarından, camiamızın evladı Birand Yaytaş, futbol altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Kıymetli hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. Tayfun Yungul'a futbol altyapımıza hizmetleri için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR
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