Karşıyaka Başkanı Ergüllü, İstifa Kararından Vazgeçti - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Başkanı Ergüllü, İstifa Kararından Vazgeçti

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftar temsilcilerinin çağrısı üzerine istifa kararından vazgeçerek görevine devam etme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde kulüpte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

29.01.2025 13:11
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KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 24 Aralık 2024'te gerçekleşen olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkanlık koltuğuna oturup yaklaşık 1 aylık süreç sonunda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetim kuruluna istifa edeceğini ileten Başkan İlker Ergüllü'nün taraftar temsilcilerinin görevde kalması yönündeki çağrısının ardından kararından vazgeçtiği öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

Tribün liderleri, "Karşıyaka taraftarı sizin başkanlığınıza değer veriyor, samimiyetinize inanıyor. Maddi manevi gücünüzün uzun yıllar bu kulübe çok ama çok faydalı olacağını biliyor. Bu sene futbol takımının şampiyon olmasının sizin başkanlığınızda gerçekleşmesini istiyor. Kısaca bu taraftar sizi seviyor ve Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığını hiçbir koşulda bırakmanızı istemiyor" açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından Başkan Ergüllü'nün görevini sürdürme kararı aldığı bildirildi. Başkan Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde kulüpte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Başkanı Ergüllü, İstifa Kararından Vazgeçti - Son Dakika

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