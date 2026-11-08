Karşıyaka Bigaspor\'u 2-0 yenip art arda üçüncü galibiyetini alarak 18 puana ulaştı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka ilk 4 haftada çok kötü başladığı sezonda teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra yaptığı çıkışla lige ağırlığını koyup zirve yarışına ortak oldu. İzmir'e play-off potasında gelen Bigaspor'u da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda taraftarının desteğiyle 2-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini alan Kaf-Kaf 10 hafta sonunda 18 puana ulaştı. İlk 4 maçı galibiyet alamadan 2 puanla düşme potasında geçen yeşil-kırmızılı ekip, Zafer Uysal yönetimindeki son 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Uysal döneminde çıktığı 6 maçın 5'inde kalesini gole kapayarak sadece penaltıdan tek gol yiyen Karşıyaka rakiplerine korku saldı.

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Play-off hattıyla arasında 2 puan, zirveyle ise 4 puan fark kalan İzmir ekibi hafta içi mesaisinde 11 Kasım Çarşamba günü lider Gemlik Sümerbey'i de yenerse şampiyonluk ateşini yakacak. Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki saha bakımı çalışmaları sürdüğü için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Atatürk Stadı'nda 1 yıl aradan sonra maça çıkacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar saat 15.30'daki mücadelenin akşama alınmasını talep etse de İl Spor Güvenlik Kurulu'nun sezon başındaki kararı nedeniyle statta gece maçı oynanamayacağı açıklandı. Atatürk Stadı'nda yalnız kapalı tribün seyirciye açılacak.

VEYSEL KARANİ ŞOV SÜRÜYOR

Alanyaspor'dan transfer olduğu Karşıyaka'da forma giydiği ilk 5 maçta skora katkı sağlayamayan kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal son 3 haftada müthiş gollerle takımını sırtladı. Söke 1970'e serbest vuruştan, Denizli İdmanyurdu'na da ceza sahası dışından gol atan 25 yaşındaki futbolcu Bigaspor'a da 5 rakibinden sıyrılarak jeneriklik bir gol attı. Son 3 haftada attığı 3 gol de birbirinden güzel olup taraftarın gönlüne taht kuran Veysel, 3 maçta toplanan 9 puana büyük katkı yaptı. Karşıyaka'da 12 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Erol Zöngür ise 363 gün sonra kadroda yer almasına rağmen Biga önünde oyuna giremedi.

ZAFER UYSAL: HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, Bigaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bigaspor karşılaşmasının ne kadar zorlu geçeceğinin farkındaydık. Hafta boyunca çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maç içerisinde rakibimize birkaç pozisyon vermiş olsak da sahadan galibiyetle ayrılmayı bildik. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele, inanç ve özgüven gerçekten çok değerliydi. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bizleri yalnız bırakmayarak tribünlerde yerini alan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.