Karşıyaka, Briante Weber Transferini Açıkladı

Karşıyaka Basketbol, 33 yaşındaki oyun kurucu Briante Weber'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 33 yaşındaki oyun kurucu Briante Weber'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Briante Weber Karşıyaka'mızda! Kariyeri boyunca Memphis Grizzlies, Miami Heat, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Houston Rockets, Olympiacos, Boulogne, Büyükçekmece, Reggio Emilia ve Dinamo Sassari formaları giyen, geçtiğimiz sezonu ise Treviso'da tamamlayan; kariyerinde 3 kez Atlantic 10 En İyi Savunma Oyuncusu, 2023 yılında Basketbol Süper Ligi'nde Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu ve 2026 yılında İtalya Serie A'da Sezonun Savunma Oyuncusu seçilen Briante Weber, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Briante'ye yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.