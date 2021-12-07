Karşıyaka Burak'a üzüldü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Burak Karapınar'ın 1 yılda iki kez çapraz bağlarından sakatlanmasının üzüntüsünü yaşıyor. Geçen sezon başında kiralık gittiği Aksarayspor'dan dönüp genç yaşında ilk 11'de formayı kapan Burak'ın 2 Aralık 2020'de oynanan Batman Petrolspor maçında çapraz bağları koptu. Ameliyat olup sezonu erken kapatan Burak, 9 ay süren aradan sonra iyileşip bu sezon başında ilk 11'deki formasını geri alsa da yine aynı dizinden talihsiz sakatlık yaşadı.

Bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu, 4 Aralık Cumartesi günü lider Fethiyespor'la yağmurdan ağırlaşan zeminde oynanan deplasman maçının son anlarında kale önünde yine çapraz bağlarından sakatlandı. Çekilen MR'da çapraz bağlarında yırtılma tespit edilen talihsiz futbolcu yine ameliyat olarak sezonu kapatacak. Burak'ın yeşil sahalara yeniden dönüşü yine 6 ayı bulacak.