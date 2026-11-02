Karşıyaka Bursaspor\'u 86-83 yenerek deplasmandaki ilk galibiyetini aldı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor'u mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek başladığı sezonda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Lige Türk Telekom deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Üçüncü haftada konuk olduğu Bahçeşehir'e yenilen yeşil-kırmızılılar, ardından evinde Çayırova Belediyesi'ni rahat bir oyunla mağlup ederek iç sahadaki ikinci galibiyetini aldı. Beşinci haftada Fenerbahçe'yi ağırlayan Karşıyaka, rakibine mağlup olarak sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Son olarak Bursaspor'a konuk olan İzmir temsilcisi, rakibini 86-83 mağlup ederek hem sezonun üçüncü galibiyetini aldı hem de deplasmandaki ilk galibiyetine ulaştı.

Bursaspor maçına dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, iki takım arasındaki rekabet nedeniyle gergin ve zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın son 5 dakikasında ciddi hatalar yaptıklarını belirten Markovic, buna rağmen önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

"Gergin ve zorlu maçtı"

Çok önemli bir galibiyet olduğunu vurgulayan Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, "İki takım arasındaki rekabet nedeniyle oldukça gergin ve zorlu bir maçtı. Bence genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ancak son 5 dakika işler biraz karmaşık hale geldi. Bu bölümde anlam veremediğim çok ciddi hatalar yaptık. Hücum ribaundları verdik, faul hakkımız olmasına rağmen rakibin üç sayılık atış kullanmasına izin verdik. Ancak sonuçta önemli olan maçı kazanmış olmamız" diyerek sözlerini noktaladı.