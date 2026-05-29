Karşıyaka'da Başkanlık Adayları Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Başkanlık Adayları Belirsiz

Karşıyaka\'da Başkanlık Adayları Belirsiz
29.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da 11 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için beklenti sürüyor.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 11 Haziran'a alınan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adaylığı için çalışma yapan isim çıkmazken camiada gergin bir bekleyiş var. Yeşil-kırmızılılarda bayram tatilinin ardından kulislerin hareketlenmesi bekleniyor. Yönetimin belli olacağı seçimli kongre öncesi bu hafta başında 2 Haziran Salı günü yapılacak olağan mali genel kurul ise seçimin provası olacak. Nisan ayındaki son olağanüstü kongrede aday çıkmayınca Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam ettiği Kaf-Kaf'ta Cicibaş, başkanlığa talip olmadığını açıklamıştı.

Başka aday çıkmazsa geçen yıl olduğu gibi kulübün kayyuma kalmaması için yine aday olabileceği iddia edilen, basketbolun sponsorluğu için kulübe büyük destek veren Mesut Sancak'la da görüşme yapan Aygün Cicibaş'ın 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında cezalı olması ise başkanlık ve yöneticilik için önünde engel teşkil ediyor. Basketbolun ana sponsor krizi çözülürse ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkanlardan İlker Ergüllü'nün aday olmayı hiçbir şartta düşünmediği öğrenilirken, nisan ayında adaylıktan çekilen İsmail Çiftçioğlu da yeni bir girişimde bulunmadı. Karşıyaka'da taraftarlar, camia, futbol, basketbol, voleybol ve tüm branşlar yeni sezon öncesi belirsizliğin ortadan kalkması için yönetim düğümünün çözülmesini bekliyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Başkanlık Adayları Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:44:54. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Başkanlık Adayları Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.