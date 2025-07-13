Karşıyaka'da Belirsizlikler Sona Erdi

YENİ sezon öncesi 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbol takımı özelinde belirsizliklerin ortadan kalkmaya başladığı Karşıyaka'da teknik direktör yeni haftada belli olacak. Sportif direktörlük görevine Mehmet Ceyhun'u getiren Karşıyaka, teknik direktörünü de hafta başında açıklayacak. Futbola yönetim dışından destek olan eski başkanlardan Azat Yeşil'in prensip anlaşmasına varıp kulübünden ayrılmasını beklediği, alt liglerde çok tecrübeli, özellikle genç futbolcuların keşfedilip gelişmesine büyük önem veren teknik adamın salı gününe kadar imza atması bekleniyor.

Elinde Ferdi ve Kadir hariç as futbolcusu kalmayan Karşıyaka transferde de harekete geçecek. Bu sezon 3'üncü Lig'de yaş kontenjanı gereği 25 yaş üzeri sadece 5 oyuncuyu takımda oynatabilecek Karşıyaka, genç bir kadro kurmaya ağırlık vererek, tecrübeli oyuncu haklarında nokta takviyeler yapmak istiyor. Takımlar yeni statü gereği 25 yaş ve üzerinde sözleşmeleri devam eden futbolcuları ise elinde tutabilecek. Enes Nalbantoğlu'nun tek taraflı fesih yaparak ayrılmasıyla Kaf-Kaf'ın elinde bu şartlara uyan oyuncu da kalmamıştı.