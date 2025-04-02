Karşıyaka'da Birleşme ve Galibiyet Sevinci - Son Dakika
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Karşıyaka'da Birleşme ve Galibiyet Sevinci

Karşıyaka\'da Birleşme ve Galibiyet Sevinci

Başkan Ergüllü, camianın birleştiğini ve futbol primlerini üstlendiğini duyurdu.

02.04.2025 12:04
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Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak camianın birleştiğini ve futbol primlerini üstlendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, iç sahada arka arkaya oynadığı Anadolu Üniversitesi ve Kuşadasıspor müsabakalarını hatasız geçerek 6 puan toplamayı başardı. Kaf-Kaf, üst üste kazandığı maçlarla puanını 54'e çıkardı ve zirve yarışı takibini sürdürmeye devam etti. Karşıyaka'da basketbol ve futbol takımının haftayı galibiyetlerle kapatması camia ve taraftarı çifte bayram yaşattı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak camianın birleştiğini duyurdu. Başkan Ergüllü, "Camiamız birleşti. Danışma kurulu başkanımız 2 ay önce bana taahütte bulunduğu gibi kurulumuz ile beraber FIBA borçlarını yeni transferler ve maaş ile basketbol şubemizi limana yanaştırıyorlar. Bana da bundan sonra finale kadar takımımızın tüm futbol primlerini üstlenmek düşer. Her şey Karşıyaka için" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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