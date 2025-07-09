Karşıyaka'da Çakı ile Yollar Ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Çakı ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun son bölümünde takımımızın başantrenörlük görevini üstlenen Ahmet Çakı, sözleşmesinde yer alan çıkış opsiyonunu kullanarak kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Çakı'ya verdiği emek ve katkıları için teşekkür edilerek, başarı dilendi.
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