Karşıyaka\'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday

İZMİR'in köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde perşembe günü düzenlenecek divan genel kurulunda divan başkanlığına aday olan Mehmet Yaya, güçlü kulüp ve güçlü tesisleşme için onurlu göreve talip olduklarını açıkladı. Yönetim kurulu listesini oluşturan kulübün eski genel sekreteri Yaya, "26.02.2026 tarihinde yapılacak olan Karşıyaka Spor Kulübü Divan Başkanlığı adaylığı için 23.02.2026 tarihinde listemi Sicil Kurulu Başkanlığı'na ibraz etmek suretiyle ekibimle beraber adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; olabildiğince geniş tabanlı, tecrübeli isimlerle genç isimlerin bir araya geldiği dinamik bir kadro olarak yola çıktık" dedi.

"Yönetim kurullarımızın mali sorunlar ve sportif başarı mecburiyeti ile geçen sürelerine camia birlik beraberliklerini sağlamak suretiyle yol açmak ve destek vermek kurulumuzun en önemli görevlerinden biri olacaktır" diyen Mehmet Yaya açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Görevden ayrılacak olan divan kurulumuzun yapmış olduğu müspet (müze gibi, okul ziyaretleri vs.) her çalışmayı daha da ileri götürerek en başta kulüp vizyonumuzu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Bu yolda olmazsa olmazımız olacak üç temel konu bulunmaktadır. Var gücümüzle, gür sesimizle ve son derece samimi bir şekilde bu amaç için mücadele edeceğimizin altını kalın bir şekilde çizmek isteriz. Bu görevler kısaca aşağıdaki gibidir.

1- Zübeyde Hanım Stadımızın tarihi yerinde ivedilikle inşası sürecine sahip çıkmak ve takip etmek.

2- Mavişehir'deki kulübümüze tahsis edilen 100 dönümlük arazide birçok branşta yararlanılabilecek altyapı tesisleri kazandırılması hususuna destek olmak, sahip çıkmak ve ivedilikle kulübümüze mali ve sporcu anlamında gelir getirecek hale getirmek.

3- Küstürülmek suretiyle yitirilen ve tarihimize mal olmuş destekçilerimizin dayanışmasını ve desteklerini geri kazanabilmek için samimi, yürekten ve sonuna kadar mücadele etmek.

Bu çerçevede yapacağımız işlerde bireysel rekabetin ve küskünlüklerin kulübün yüksek menfaatlerine ve geleceğinden etkilerinden kulübümüzü sakınma görevini itina ile yerine getireceğimizden de kimsenin şüphesinin olmamasını rica ederiz. Kulübümüzün de son dönemde bu konudaki eylemlerden ne kadar büyük zararlar gördüğü hususu hiçbir Karşıyakalı'nın aklından çıkmamalıdır. Ayrıca bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş; gerek ahirete intikal etmiş gerekse hayatta olan tüm başkan ve yöneticilerimizi de minnetle ve şükranla andığımızı belirtmek isterim. Son olarak mottomuzu 'güçlü Karşıyaka ve güçlü tesisleşme için gür ses' olarak açıklıyoruz."