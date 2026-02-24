Karşıyaka'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday

Karşıyaka\'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday
24.02.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Yaya, Karşıyaka Spor Kulübü Divan Başkanlığı için aday olduğunu duyurarak güçlü tesisleşme vurgusu yaptı.

İZMİR'in köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde perşembe günü düzenlenecek divan genel kurulunda divan başkanlığına aday olan Mehmet Yaya, güçlü kulüp ve güçlü tesisleşme için onurlu göreve talip olduklarını açıkladı. Yönetim kurulu listesini oluşturan kulübün eski genel sekreteri Yaya, "26.02.2026 tarihinde yapılacak olan Karşıyaka Spor Kulübü Divan Başkanlığı adaylığı için 23.02.2026 tarihinde listemi Sicil Kurulu Başkanlığı'na ibraz etmek suretiyle ekibimle beraber adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; olabildiğince geniş tabanlı, tecrübeli isimlerle genç isimlerin bir araya geldiği dinamik bir kadro olarak yola çıktık" dedi.

"Yönetim kurullarımızın mali sorunlar ve sportif başarı mecburiyeti ile geçen sürelerine camia birlik beraberliklerini sağlamak suretiyle yol açmak ve destek vermek kurulumuzun en önemli görevlerinden biri olacaktır" diyen Mehmet Yaya açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Görevden ayrılacak olan divan kurulumuzun yapmış olduğu müspet (müze gibi, okul ziyaretleri vs.) her çalışmayı daha da ileri götürerek en başta kulüp vizyonumuzu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Bu yolda olmazsa olmazımız olacak üç temel konu bulunmaktadır. Var gücümüzle, gür sesimizle ve son derece samimi bir şekilde bu amaç için mücadele edeceğimizin altını kalın bir şekilde çizmek isteriz. Bu görevler kısaca aşağıdaki gibidir.

1- Zübeyde Hanım Stadımızın tarihi yerinde ivedilikle inşası sürecine sahip çıkmak ve takip etmek.

2- Mavişehir'deki kulübümüze tahsis edilen 100 dönümlük arazide birçok branşta yararlanılabilecek altyapı tesisleri kazandırılması hususuna destek olmak, sahip çıkmak ve ivedilikle kulübümüze mali ve sporcu anlamında gelir getirecek hale getirmek.

3- Küstürülmek suretiyle yitirilen ve tarihimize mal olmuş destekçilerimizin dayanışmasını ve desteklerini geri kazanabilmek için samimi, yürekten ve sonuna kadar mücadele etmek.

Bu çerçevede yapacağımız işlerde bireysel rekabetin ve küskünlüklerin kulübün yüksek menfaatlerine ve geleceğinden etkilerinden kulübümüzü sakınma görevini itina ile yerine getireceğimizden de kimsenin şüphesinin olmamasını rica ederiz. Kulübümüzün de son dönemde bu konudaki eylemlerden ne kadar büyük zararlar gördüğü hususu hiçbir Karşıyakalı'nın aklından çıkmamalıdır. Ayrıca bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş; gerek ahirete intikal etmiş gerekse hayatta olan tüm başkan ve yöneticilerimizi de minnetle ve şükranla andığımızı belirtmek isterim. Son olarak mottomuzu 'güçlü Karşıyaka ve güçlü tesisleşme için gür ses' olarak açıklıyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:26:50. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Divan Başkanlığı için Mehmet Yaya Aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.