Karşıyaka\'da Enes Nalbantoğlu\'ndan iyi haber

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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devreye 2'de 2 yaparak başlayan zirve takipçisi Karşıyaka'ya bileğinden sakatlık yaşayan sol kanat Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber geldi. Attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki futbolcu geçen hafta yeşil-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Bulvarspor maçında 23'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Enes'in çekilen MR'ında yırtık çıkmaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Bu hafta pazar günü deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da Enes'in iğneyle forma giyeceği belirtildi. Kaf-Kaf'ta aynı müsabakada aldığı darbe sonucu bileği şişen stoper İsmail'in oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İzmir temsilcisinde geçen hafta adale sakatlıkları yaşayan stoper Abdülkadir ile orta saha oyuncusu Erdal'ın tedavileri de sürüyor.