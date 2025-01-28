Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber

Karşıyaka\'da Enes Nalbantoğlu\'ndan iyi haber

3. Lig 1. Grup'taki Karşıyaka, sakatlık geçiren Enes Nalbantoğlu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Enes, iğneyle forma giyecek ve takımının bu hafta Elazığ FK ile oynayacağı maça katılacak.

28.01.2025 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devreye 2'de 2 yaparak başlayan zirve takipçisi Karşıyaka'ya bileğinden sakatlık yaşayan sol kanat Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber geldi. Attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki futbolcu geçen hafta yeşil-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Bulvarspor maçında 23'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Enes'in çekilen MR'ında yırtık çıkmaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Bu hafta pazar günü deplasmanda 23 Elazığ FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da Enes'in iğneyle forma giyeceği belirtildi. Kaf-Kaf'ta aynı müsabakada aldığı darbe sonucu bileği şişen stoper İsmail'in oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İzmir temsilcisinde geçen hafta adale sakatlıkları yaşayan stoper Abdülkadir ile orta saha oyuncusu Erdal'ın tedavileri de sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu'ndan iyi haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.