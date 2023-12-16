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Karşıyaka'da gerilim artıyor

Karşıyaka'da vergi ve SGK borçlarının taksitinin aksamasıyla başlayan tartışmada Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace'nin istifa etmesiyle gerilim arttı. Başkan Azat Yeşil, teknik direktör konusunda Recep Umut ve ekibinin arkasında durduğunu belirtti. Transfer çalışmalarının başlayacağını söyleyen Yeşil, takımın fazla takviyeye ihtiyacı olmadığını ifade etti. Mali bir sıkıntı olmadığını belirten Yeşil, gelecek para vergi ve SGK ödemelerine mahsup edileceğini söyledi. Başkan Yeşil, Cenk Karace'nin istifa etmediğini, görev değişikliği yaptığını açıkladı.

Karşıyaka\'da gerilim artıyor
16.12.2023 - 11:48,
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçında 5 puan kaybederek zirvenin 7 puan gerisine düşen, vergi ve SGK borçlarının taksitinin aksamasıyla başlayan tartışmada Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace'nin istifa ettiği Karşıyaka'da son günlerde yaşanan gerilime Başkan Azat Yeşil el koydu. Futbol takımının durumunu da değerlendiren Azat Yeşil, yeniden tartışılmaya başlanan teknik direktör konusunda Recep Umut ve ekibinin de arkasında durdu. Teknik ekiple toplantı yaparak 3 gol attıkları son deplasmanda Hacettepe 1945'e 4-3 yenilmeleriyle ilgili rapor aldıklarını belirten Yeşil, "Kötü bir durumda değiliz. Biz şampiyon olacağız. İlk yarının son maçını kazanıp iyi bir kamp dönemiyle ikinci yarıda çok daha iyi olacağız" dedi.

"FAZLA TRANSFERE İHTİYAÇ YOK"

Sapanca Gençlikspor'la 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak devrenin son maçı sonrası transfer çalışmalarının başlayacağını dile getiren Başkan Yeşil, "Bu takımın çok fazla takviyeye ihtiyacı yok. Çok eksiğimiz bulunmuyor. Ara transferde orta sahaya takviye yapabiliriz" diye konuştu. Önceki yönetim döneminde 120 takside böldürülen vergi ve SGK ödemelerinin aksamasıyla ilgili konuşan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, "Mali bir sıkıntı söz konusu değil. Spor Toto gelirlerimizin kamu ödemelerinde kullanılması için başvuru yaptık. Bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Gelecek para vergi, SGK ödemelerine mahsup edilecek" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA DEĞİL GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ"

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası mali işler sorumluluğundan istifa eden ancak yönetimdeki görevini sürdüren Cenk Karace'nin görev değişikliği yaptığını dile getirdi. Kulübün eski başkanlarından olan Karace'nin aynı zamanda Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde de başkanlığı sürdürdüğünü hatırlatan Azat Yeşil, "İşleri çok yoğun, son günlerde çok üzüldü. Hiçbir sorunumuz yok. Bunu istifa değil yönetim içinde görev değişikliği olarak değerlendirebiliriz" dedi. Cenk Karace de sosyal medyada, "Karşıyakalılar birbirleriyle barışmalı, aynı masaya yumruk vurmalıdırlar. Benim hiçbir kardeşim ile bu dakikadan itibaren sorunum yoktur. Artık gerçek kardeşliği görme ve gösterme zamanı. En büyük Kaf Sin Kaf!" açıklamasını yaparak camiaya zeytin dalı uzattı.

Kaynak: DHA
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