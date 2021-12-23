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Karşıyaka'da gündem transfer - Son Dakika

Karşıyaka'da gündem transfer

23.12.2021 11:32
Karşıyaka'da gündem transfer

TFF 3. Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TFF 3. Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yasağın kaldırılması halinde anlaşma sağladığı iki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, kadrodan gönderilecek oyuncu durumuna göre de transfer sayısını artıracak.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk yarısını 21 puanla 11. sırada kapattı. Yaz transfer döneminde 5 yıllık transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılılar, sezona büyük umutlarla başlamış ancak alınan istikrarsız sonuçlar hayal kırıklığına neden olmuştu. İlk yarıyı düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan Karşıyaka'da, devre arasından itibaren rüzgarı tersine çevirmeyi hedefleyen yönetim, ilk olarak transfer yasağını kaldırmaya çalışacak. Transfer yasağının kaldırılması halinde yeşil-kırmızılılar, kadrosunda beklediği verimi alamadığı birkaç oyuncuyla yollarını ayıracak. Kadro dışı bırakılan Doğukan İnci ve Alperen Kocabaş'ın da takımdan ayrılması gündemde.

Bir yandan transfer görüşmelerini de sürdüren Karşıyaka, 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'de forma giyen forvet oyuncusu Kerem Pala ve Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden sol kanat oyuncusu Onur Erdem Beytaş'ı gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı yönetimin iki oyuncuyla da anlaşma sağladığı öğrenilirken, gönderilecek oyuncu durumuna göre de yapılacak transfer sayısının artması bekleniyor. - İZMİR

Karşıyaka'da gündem transfer

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da gündem transfer - Son Dakika Spor


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