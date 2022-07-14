Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu - Son Dakika
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Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu

14.07.2022 12:53
Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi dün tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, kiralık oyuncu transferine soğuk bakanlara yanıt verdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi dün tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, kiralık oyuncu transferine soğuk bakanlara yanıt verdi. Büyükşehirlerde alt liglerde yer alan takımların uzun yıllar üst liglerden oyuncu kiralama yöntemine gittiğini ifade eden teknik patron Güraçar, "Oftaş, Hacettepe, Sancaktepe, Eyüpspor, Ümraniyespor yıllarca bunu yaptı. Aynı kategoride olsak kiralamayız, bu kaynağı kullanmak gerekiyor. 'Biz niye kiralık oyuncu alıyoruz' bakışı var, bunu hissediyorum" dedi.

Son olarak Niğde Anadolu FK'dan eski öğrencisi Polat Abay'ı Altınordu'dan kiraladıklarını hatırlatan Güraçar, "Polat, iki kategori üstten gelen milli bir oyuncu. Altınordu'nun bonservisiyle verme niyeti yok. Altınordu'dan 2 yıllığına kiraladığımız Aykut da bizimle devam edecek, sene sonunda mukavelesi bitecek. Hem şampiyonluk kovalayıp hem genç hem de bonservisiyle oyuncu almak zor" yorumu yaptı.Yeşil-kırmızılılar geeçen sezon kiralık olarak ilk yarıda Okan Yılmaz (Menemenspor), Barış Sungur (Fenerbahçe), ikinci devrede ise Denis Mirkovic (Karacabey), Aykut Çolakoğlu, Tuncay Çağman (Altınordu), Kerem Pala (Çorum FK), Can Vural (Çaykur Rizespor) gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı. Öte yandan Kaf-Kaf, 22 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Altınordu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu - Son Dakika

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