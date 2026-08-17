Karşıyaka'da Harun Kaya Belirsizliği - Son Dakika
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Karşıyaka'da Harun Kaya Belirsizliği

Karşıyaka\'da Harun Kaya Belirsizliği
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Karşıyaka'da Harun Kaya'nın durumu belirsiz. Yönetim, 1 milyon TL teklifini reddetti.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka'da yeni sezon öncesi kulüp arayışlarında sonuç bulamayınca takıma geri dönmek isteyen sağ bek Harun Kaya konusunda belirsizlik devam ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, defansın sağına iki takviye yapıldığı için hazırlık ve kamp döneminin başından beri takımda yer almayan 25 yaşındaki oyuncunun dönüşüne soğuk bakıyor. Yeni sezon peşinatı için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar da çeken oyuncunun menajeri ile avukatı yönetimle masaya oturdu.

Sözleşmesinde 2.5 milyon TL bonservis bedeli karşılığı fesih maddesi bulunan Harun için temsilcileri Karşıyaka'ya 1 milyon TL bonservis teklif etti. Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier bu teklifi kabul etmezken, kontratında yazan rakamı getirip oyuncunun bonservisini almaları yanıtını verdi. Daha önce Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'la görüşmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Harun geçen sezon 26 maçta görev yapmıştı. Harun'un Karşıyaka'yla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

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