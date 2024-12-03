Karşıyaka'da İmza Yetkisi Krizi ve Ankaragücü ile Önemli Maç

Spor

SPORTİF olarak 3 branşta birden Play-Off hattında yer almasına rağmen son aylarda mali ve idari sıkıntılarını aşamayan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da yönetimin düşmesi ve olağanüstü kongrede aday çıkmamasıyla imza yetkisi krizi kulübün elini kolunu bağladı. Geçen ay 5 kişi haricinde üyesi kalmayan devrik yönetimde kimsede imza yetkisi kalmazken, kongrede aday çıkmadığı için kulübü yeniden olağanüstü genel kurula taşıyacak kongre divanının da imza yetkisi bulunmayacak. İmza yetkisi olmadığı için karar alamayan yeşil-kırmızılıların işi önümüzdeki süreçte iyice zorlaşacak.

Karşıyaka'da imza yetkisi olmadığı için Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde zirve yarışı veren voleybol takımına sakatlanan 2 önemli oyuncunun yerine takviye yapılamadı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla liderlikten inip zirveyi kaptırdığı Bursaspor'un 9 puan gerisine düşen TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki futbol takımı için de karar mercisi yok. Kaf-Kaf yetki krizinde hiçbir şubede takım ve oyuncularla ilgili resmi karar alamayacak. Futbol takımıyla Gökhan Şensan'ın vefatından beri yönetim düşmesine rağmen şube yönetiminden Ayhan Gültekin ve başkanlığı sona eren İlker Ergüllü ilgileniyor.

KUPADA RAKİP ANKARAGÜCÜ

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle direkt şampiyonluk hayallerinden uzaklaşan Karşıyaka yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Ankaragücü önünde moral arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bu turda rakibini mağlup eden takım kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak ekibi uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Kupada önceki turda Viranşehir Belediyespor'u penaltılarla eleyen Karşıyaka, 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ankaragücü'yle yaklaşık 8 yıl sonra ilk kez karşılaşacak. İki ekip daha önce 2016-2017 sezonunda 29 Ocak 2017'de 2'nci Lig'de rakip olmuştu.