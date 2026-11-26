Karşıyaka'da kaleci Burak Tuğ 13 maçta 90'ar dakika oynadı! 5 maçta gole kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka'da üst üste 6 galibiyetle zirve yarışı sürerken 21 yaşındaki kaleci Burak Tuğ, ligde 13 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan tek oyuncu oldu. Genç file bekçisi 5 maçta kalesini gole kapatırken takım en az gol yiyen 3'üncü ekip konumunda yer aldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 6 galibiyet alarak zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da genç kaleci Burak Tuğ, sergilediği performansla takımın başarısındaki önemli isimlerden biri oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Etimesgut SK'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki file bekçisi, ligde oynanan 13 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan tek oyuncu olarak dikkat çekti.
Karşıyaka bu periyotta kalesinde 9 gol görerek en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda yer alırken, bu performansta defans oyuncularıyla birlikte Burak'ın yaptığı kritik kurtarışlar da etkili oldu. Genç eldiven 5 müsabakada kalesini gole kapatırken, hiçbir maçta 2'den fazla gol yemeyerek alkış topladı.
Kaynak: DHA
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