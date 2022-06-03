Karşıyaka'da Metin'de mutlu son - Son Dakika
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Karşıyaka'da Metin'de mutlu son

03.06.2022 10:43
Karşıyaka'da Metin'de mutlu son

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka, iç transferi firesiz tamamladı.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka, iç transferi firesiz tamamladı. Daha önce sözleşmeleri biten takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le birer yıllığına yeniden anlaşan Kaf-Kaf, takımın en eski ismi stoper Metin Peker'le de 1 yıllık nikah tazeledi. Takımda 2010-2011'den beri tam 12 sezondur kadroda yer alıp,yeşil-kırmızılı formayla 212 maça çıkan 29 yaşındaki stoperin de imza atmasıyla iç transfer sorunsuz bitti.

Son 6 sezondur ilk 11'de banko forma giyen Metin, imza sonrası, "Birçok futbolcunun hayali olan Karşıyaka gibi büyük bir camia ve semtte yer almaya devam edeceğim için çok mutluyum. Bana verilen görevi yine en iyi şekilde yerine getirmeye çabalayacağım. Önümüzdeki sezonda formamızın ve büyük taraftarımızın hakkını sonuna kadar verip, sevinçli bir şekilde noktalamak yegane amacımız olacak" diye konuştu.

MUSTAFA BAYKARA'YA ANLAMLI JEST

Karşıyaka'nın sembol isimlerinden olup maçlarda, "Bir baba hindi" tezahüratıyla bilinen, "Etendim Mustafa" lakaplı Mustafa Baykaraya'ya yönetim anlamlı bir jest yaptı. Mustafa Baykara, sicil kurulunun çalışmalarıyla kulübün 1 numaralı fahri üyesi olarak kaydedildi. Karşıyaka Belediyesi, Baykara'nın her zaman oturduğu Karşıyaka Çarşısı'ndaki banka 2019 yılında bire bir boyutlardaki heykelini yaptırmıştı.


Karşıyaka'da Metin'de mutlu son
Karşıyaka'da Metin'de mutlu son
YORUMLAR
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Karşıyaka kalabalık başlayacak Karşıyaka kalabalık başlayacak Karşıyaka'da kiralıklar dönecek Karşıyaka'da kiralıklar dönecek
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Metin'de mutlu son - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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