Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı

19.05.2022 11:16
Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka iç transferde ön libero Mustafa Aşan ve stoper Cenk Özbey ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka iç transferde ön libero Mustafa Aşan ve stoper Cenk Özbey ile yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda oyuncularımız Mustafa Aşan ve Cenk Özbey sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı" ifadelerine yer verildi.

Takım kaptanı Mustafa Aşan, "Karşıyaka ile olan gönül bağım çok farklı. Bu kulübe bugüne kadar vermiş olduğum hizmet benim için gurur kaynağı. Bugünden sonra da aynı gururla bu formayı terleteceğim. Yönetimimizin şu ana kadar gösterdiği özveriye katkı koyabilmek için ve başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya olan güvenimize istinaden para konusunu hiç açmadık bile. Önemli olan, armamızın çok daha iyi noktalarda yer alması. Bu sezon hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Tecrübeli savunmacı Cenk Özbey ise "Yıllardır tek bir amacımız var, o da Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği yerlerde bulunabilmesini sağlamak. Bu defa şeytanın bacağını kıracağız, kırmalıyız. Emeğimizin karşılığını manevi olarak da alma vakti geldi. O nedenle, yönetimimize olan güvenimiz ile birlikte ben ve Mustafa ağabey sorgusuz sualsiz sözleşmemizi imzaladık. Umuyorum ki, Karşıyaka taraftarının yüzünü güldürmeyi başaracağız" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Karşıyaka, Mustafa Aşan ve Cenk Özbey ile sözleşme uzattı Karşıyaka, Mustafa Aşan ve Cenk Özbey ile sözleşme uzattı Karşıyaka'da 3 as için gözler yönetimde Karşıyaka'da 3 as için gözler yönetimde
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement