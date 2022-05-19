Karşıyaka'da Mustafa ve Cenk sözleşmelerini uzattı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka iç transferde ön libero Mustafa Aşan ve stoper Cenk Özbey ile yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda oyuncularımız Mustafa Aşan ve Cenk Özbey sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı" ifadelerine yer verildi.

Takım kaptanı Mustafa Aşan, "Karşıyaka ile olan gönül bağım çok farklı. Bu kulübe bugüne kadar vermiş olduğum hizmet benim için gurur kaynağı. Bugünden sonra da aynı gururla bu formayı terleteceğim. Yönetimimizin şu ana kadar gösterdiği özveriye katkı koyabilmek için ve başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya olan güvenimize istinaden para konusunu hiç açmadık bile. Önemli olan, armamızın çok daha iyi noktalarda yer alması. Bu sezon hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Tecrübeli savunmacı Cenk Özbey ise "Yıllardır tek bir amacımız var, o da Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği yerlerde bulunabilmesini sağlamak. Bu defa şeytanın bacağını kıracağız, kırmalıyız. Emeğimizin karşılığını manevi olarak da alma vakti geldi. O nedenle, yönetimimize olan güvenimiz ile birlikte ben ve Mustafa ağabey sorgusuz sualsiz sözleşmemizi imzaladık. Umuyorum ki, Karşıyaka taraftarının yüzünü güldürmeyi başaracağız" diye konuştu.