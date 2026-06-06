Karşıyaka\'da Olağanüstü Seçim Zamanla Yarışıyor

İZMİR'in en eski spor kulübü Karşıyaka, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi zamanla yarışıyor. Camianın ileri gelenleri bir yandan 2 yıldır ana sponsoru olmayan Süper Lig'deki basketbol takımı için kulübe önemli destek vermesine rağmen isim sponsorluğuna mesafeli yaklaşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'la görüşmeye çalışıyor. Karşıyaka camiası, yeşil-kırmızılılarla yıllardır büyük gönül bağı olan Sancak Ailesi'yle hafta başında toplantı yapmayı planlıyor.

İzmir ekibinde henüz başkan adayı çıkmazken, eski basketbol altyapı başkanlarından olan Emrah Akman başkanlığında bir liste çıkarmak için camiada çalışma var. Sancak Ailesi'ne yakın olan Eski Başkan İlker Ergüllü'nün ise yeniden aday olmayı yalnız Mesut Sancak'ın birlikte hareket etme isteği olursa geri çeviremeyeceği öğrenildi. Ergüllü daha önce aday olmama kararı almıştı. Başkan Aygün Cicibaş da aday olmayacağını açıklamıştı. Karşıyaka'da kongrede aday çıkmazsa yönetimin kayyuma kalma tehlikesi var.