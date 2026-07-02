Karşıyaka\'da Selen Naz Kıran ile Veda

KADINLAR Voleybol 1'inci ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Selen Naz Kıran'la yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takımımızda takım kaptanlığımızı da üstlenen sporcumuz Selen Naz Kıran'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Selen Naz Kıran" ifadelerine yer verildi.

Selen ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yaşından bu yana parçası olduğum, büyüdüğüm, kaptanlık onurunu yaşadığım Karşıyaka'ya veda ediyorum. Emeği geçen tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve Büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hoşça kalın" dedi.