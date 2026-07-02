Karşıyaka'da Selen Naz Kıran ile Veda - Son Dakika
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Karşıyaka'da Selen Naz Kıran ile Veda

Karşıyaka\'da Selen Naz Kıran ile Veda
02.07.2026 12:41
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Voleybolcu Selen Naz Kıran, Karşıyaka ile yollarını ayırdı. Başarılar diledi.

KADINLAR Voleybol 1'inci ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Selen Naz Kıran'la yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takımımızda takım kaptanlığımızı da üstlenen sporcumuz Selen Naz Kıran'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Selen Naz Kıran" ifadelerine yer verildi.

Selen ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yaşından bu yana parçası olduğum, büyüdüğüm, kaptanlık onurunu yaşadığım Karşıyaka'ya veda ediyorum. Emeği geçen tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve Büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hoşça kalın" dedi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Selen Naz Kıran ile Veda - Son Dakika

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