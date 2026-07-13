Karşıyaka'da Transfer Yasağına Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Transfer Yasağına Çözüm Arayışı

13.07.2026 13:18
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Karşıyaka, 23 milyon TL borcu nedeniyle transfer yasağını kaldırmak için kaynak arıyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transferde nokta hamleler yapmaya çalışan Karşıyaka bir yandan da transfer yasağını kaldırmak için kaynak arıyor. Takımda önceki yıllarda forma giyen futbolcularına kesinleşmiş 23 milyon TL civarındaki borcu nedeniyle Futbol Federasyonu'nda transfer yasaklısı olan Kaf-Kaf, bu rakamı ödemeden transfer tahtasını açıp yeni oyuncularına lisans çıkaramayacak.

Yönetim alacaklı futbolcularla görüşüp alacaklarında indirim yaptırmaya çalışsa da çoğu oyuncunun haklarını avukatlara devrettiği için indirime yanaşmadığı iddia edildi. Federasyon geçen sezon olduğu gibi 3'üncü Lig'de kulüplerin amatör lisanslı transfer yapmasına izin verirken, yeşil-kırmızılılar bu yolu seçerse amatöre dönmeyi kabul eden transferlerin maliyetlerinin artacağı öğrenildi. Henüz resmi olarak transferde anlaştığı isimleri duyurmayan Karşıyaka'nın ligin başlayacağı eylül ayına kadar yasağı açıp lisansları çıkarması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Transfer Yasağına Çözüm Arayışı - Son Dakika

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