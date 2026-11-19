Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Veysel Karani Ünal'ın Alanya 1221 maçıyla birlikte sahalara dönmesi beklenirken, Tugay Adamcıl'ın ise iki hafta daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya sakat oyuncularından biri sevindirici, diğeri üzücü iki haber geldi. Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta Bucaspor 1928 karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Veysel Karani Ünal'ın, Alanya 1221 maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor. Teknik Direktör Zafer Uysal'ın görev vermesi halinde Veysel'in 11'de sahaya çıkabileceği ifade edildi. Veysel'in yokluğunda Bucaspor 1928 karşısında 11'de görev alan Tugay Adamcıl ise İzmir derbisinin 37. dakikasında adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tugay'ın iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal'ın, 22 Kasım Pazar günü oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında sol kanatta Veysel Karani Ünal veya Emircan Aytekin'e görev vermesi bekleniyor.