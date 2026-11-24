TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde son olarak evinde Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup eden Karşıyaka'ya sakatlanan oyuncularından kötü haber geldi. Yeşil-kırmızılı ekipte kaptan Yavuz Gültekin'in ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, Markel Starks'ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada iki basketbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi. İzmir ekibinde geçen hafta ilk kez A Milli Takım'a davet edilme sevinci yaşayan Yavuz, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kampına katılamadı.