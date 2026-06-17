Karşıyaka\'da Yeni Dönem Başlıyor

3'üncü Lig'de son yıllarda her sezon Play-Off oynamasına rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamayan Karşıyaka'da Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetimin ilk iş olarak biten sözleşmesini yenilediği Teknik Direktör Burhanettin Basatemür artık icraat zamanı olduğunu söyledi. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den çok ciddi teklifler almasına rağmen yeni yönetimin seçilmesini bekleyerek İzmir'de kalmayı seçen Basatemür, yeni sezonda hem yarışıp hem de yetiştirmeye devam eden bir kadro ile hedeflerine ulaşmak için sahada olacaklarını ifade etti.

GÖZLER SÖZLEŞMESİ BİTENLERDE

Karşıyaka Spor Kulübü'nün arması altında olmaktan dolayı çok mutlu olup ve onur duyduğunu belirten tecrübeli teknik direktör, "Yeni kurulan yönetim kurulumuz, camiamız, oyuncularımız ve taraftarımız ile kenetlenip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu sezon az konuşup çok daha fazla çalışacağız. Artık söz değil icraat zamanı olacak. Kadro yapılanmamıza da ona göre yapacağı" diye konuştu. Karşıyaka'da Basatemür'ün nikah tazelemesinin ardından gözler kadroda sözleşmesi biten isimlere çevrildi. Burhanettin Basatemür'ün sözleşme yenilemesiyle kontratı bitip hocalarını bekleyen önemli oyuncuların takımda kalmaları bekleniyor.