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Karşıyaka'da yeni transferler henüz tam olarak hazır değil - Son Dakika
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Karşıyaka'da yeni transferler henüz tam olarak hazır değil

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da, sağ bek Erdem Gökçe dışındaki 3 yeni transferin henüz tam olarak hazır olmadığı belirtildi. Bu oyuncuların kulüplerinden ayrıldıktan sonra 1 ay kadar takım antrenmanı yapmadığı ifade edildi. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin 2-3 hafta içinde yeni transferlerden bol bol faydalanacağı dile getirildi.

Karşıyaka\'da yeni transferler henüz tam olarak hazır değil
25.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:10
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da sağ bek Erdem Gökçe dışındaki 3 yeni transferin henüz tam olarak hazır olmadığı belirtildi. Yeşil-kırmızılı takımın evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği ikinci yarının ilk maçında sadece Erdem 90 dakika forma giydi. Mehmet ve İsmail son 5 dakikada oyuna girerken Şeref şans bulamadı.

Bu 3 oyuncunun kulüplerinden ayrıldıktan sonra 1 ay kadar takım antrenmanı yapmadığı ifade edildi. Karşıyaka teknik ekibi 3 isme hazır olmaları için ekstra bireysel çalışmalar da yaptırıyor. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin 2-3 hafta içinde yeni transferlerden bol bol faydalanacağı dile getirildi. Barış ve Enes'in cezalarının bittiği yeşil-kırmızılı takımda Amasyaspor deplasmanı öncesi eksik yok.

Kaynak: DHA
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