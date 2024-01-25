Karşıyaka\'da yeni transferler henüz tam olarak hazır değil

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da sağ bek Erdem Gökçe dışındaki 3 yeni transferin henüz tam olarak hazır olmadığı belirtildi. Yeşil-kırmızılı takımın evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği ikinci yarının ilk maçında sadece Erdem 90 dakika forma giydi. Mehmet ve İsmail son 5 dakikada oyuna girerken Şeref şans bulamadı.

Bu 3 oyuncunun kulüplerinden ayrıldıktan sonra 1 ay kadar takım antrenmanı yapmadığı ifade edildi. Karşıyaka teknik ekibi 3 isme hazır olmaları için ekstra bireysel çalışmalar da yaptırıyor. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin 2-3 hafta içinde yeni transferlerden bol bol faydalanacağı dile getirildi. Barış ve Enes'in cezalarının bittiği yeşil-kırmızılı takımda Amasyaspor deplasmanı öncesi eksik yok.