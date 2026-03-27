Karşıyaka\'da Yenilikler ve Cezalar

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maça düşme hattında giren Karşıyaka'da Nihat Mala'nın istifasının ardından genel menajerlik görevine Çağlar Karabulut getirildi. Antrenör Candost Volkan'la da yolların ayrılması sonrasında Ahmet Kandemir'i 18 yıl sonra takımın dümenine geçiren Karşıyaka, basketbol kariyerine kulübün altyapısında başlayıp profesyonel olan, son olarak Bornova Belediyesi Karşıyaka'da genel menajerlik görevini üstlenerek U18, U19 ve U20 Milli Takımı'nda da genel menajerlik yapan Karabulut'la anlaştı. Karşıyaka'da Basketbol Gençler Ligi takımının antrenörlüğünü üstlenen takımın eski kaptanları ve yardımcı hocalarından İnanç Koç'un da A takımda Ahmet Kandemir'in yardımcısı olarak teknik ekibe dahil olduğu öğrenildi.

KARŞIYAKA VE MANİSA BASKET'E AĞIR CEZALAR

Manisa Basket ve Karşıyaka'nın ligde geçen hafta oynadığı olaylı Ege derbisinin faturası iki takıma da ağır oldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ev sahibi Manisa Basket'e Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle toplam 720 bin TL ceza verdi. Kulübe verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 200 bin TL ceza kulüp görevlilerinin ihlalin önlenmesi adına çabaları nedeniyle para cezasına çevrildi. Maçın ardından ev sahibi takımın taraftarlarıyla gerginlik yaşayan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş 93 bin 750 TL, takımın malzeme sorumlusu Fuat Uçar da 46 bin 875 TL ceza aldı. Karşıyaka ligde iç sahada son olarak oynadığı Türk Telekom maçı sonrası 330 bin TL, şubat ayındaki Galatasaray maçı sonrası da 500 bin TL ceza almıştı.