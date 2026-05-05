Karşıyaka'dan Adil Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'dan Adil Mücadele Çağrısı

05.05.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, ligdeki son hafta için takımlardan adil ve gerçekçi mücadele beklediklerini belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde son haftaya düşme hattında giren Karşıyaka'da yönetim açıklama yaparak son maçlarda tüm takımlardan gerçekçi mücadele beklediklerini söyledi. Yeşil-kırmızılı yönetim, alt sıralardaki rakipler Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'la oynayacak takımlara çağrı yaparak, "Son yılların en zorlu Basketbol Süper Ligi sezonlarından birinin sonuna yaklaşıyoruz. Basketbolda marka olmuş Karşıyaka Spor Kulübü olarak, son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların emeğine ve mücadelesine saygı duyuyoruz. Temennimiz; sezonun son haftasının, Türk basketboluna yakışır şekilde, sahada gerçekçi, adil ve sportmence bir mücadeleyle tamamlanmasıdır. Bu bilinçle; Beşiktaş, Trabzonspor ve Tofaş basketbol takımlarının, sezonun genel ciddiyetine uygun şekilde, hiçbir polemiğe konu olmayacak bir hassasiyetle mücadele edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak beklentimiz; herkes için eşit şartlarda, adil ve temiz bir sezon finalidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Adil Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan Adil Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.