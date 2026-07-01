Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu'na Yeni Sözleşme - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu'na Yeni Sözleşme

Karşıyaka\'dan Alpay Eroğlu\'na Yeni Sözleşme
01.07.2026 11:29
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Karşıyaka, orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı.

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşan yeşil-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Sözleşmesi sona eren oyuncularla tek tek masaya oturan İzmir temsilcisi, daha önce Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın sözleşmelerini yenilemesinin ardından, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten orta saha oyuncumuz Alpay Eroğlu ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız.

Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Alpay Eroğlu'na başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 30 maça çıkan Alpay Eroğlu, 6 gol ve 2 asistlik kaktı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu'na Yeni Sözleşme - Son Dakika

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