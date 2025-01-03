Karşıyaka'dan Mali Krize Karşı 'Şimdi Sahip Çıkma Zamanı' Kampanyası

Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta içinde bulunduğu mali krize bir nebze ilaç olmak için Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin öncülüğünde, "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adını verdiği kampanya başlatan Karşıyaka, yaklaşık 1 haftalık süreçte toplanan kaynağı açıkladı. Kampanyada ilk haftada 2 milyon 567 bin TL gelir elde edildiği belirtildi.

İzmir'in 112 yıllık en eski kulübü Karşıyaka'da Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL bağış yaparak başı çektiği kampanyaya eski başkanlardan Cenk Karace'ye ait firma adına 250 bin TL, yine eski başkanlardan Ender Yorgancılar 200 bin TL, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar 150 bin TL, KSK Tenis Şubesi Antrenörleri 140 bin TL, Oruç Boya Oyman 100 bin TL, Cenk Karace, Fatih Uysal, Hüseyin Pehlivan ve Vural Budak 50'şer bin TL bağışladı. Birçok taraftar ve ilçedeki işletmeler de destekte bulundu.

SELÇUK YAŞAR'A ZİYARET

Karşıyaka taraftarları, 2 yıl önce hayatını kaybeden kulübün en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ı Regaip Kandili'nde kabri başında andı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Yaşar'a dualar ederken birlik mesajları verdi.