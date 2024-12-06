Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-86 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-86 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'yı 101-86 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. İlk periyotta eşit giden mücadelede, Karşıyaka devreyi 47-40 önde kapattı ve son periyotta skor farkını koruyarak galip geldi.

06.12.2024 21:09
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SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, McCollum 25, Jefferson 5, Webb 16, Muhsin Yaşar 16, Russell 16, McDermott 11, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 4

DARÜŞŞAFAKA: Berkay Taşkıran 14, Moore 8, Tinkle 23, Gach 19, Brajkovic, Appleby 14, Ege Demir 8, Tarık Sezgün, Tolga Kay

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-65

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'yı yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı: 101-86. Ligde 9 maçta 7 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılılarda Boutseille forma giymedi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodunda konuk ekibin Tinkle ile bulduğu üçlüklere ev sahibi McCollum, Webb ve Kenan'la karşılık verdi. McCollum'un devreye girmesiyle öne geçen Karşıyaka ilk 10 dakikayı 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan yeşil-kırmızılılar, devre arasına 47-40 önde girdi. Üçüncü bölümde 13 sayıya çıkan farkı Darüşşafaka eritmeye çalıştı. Son 10 dakikada 73-65 başladı. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Karşıyaka, 100 sayıyı aşıp salondan 101-86 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-86 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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