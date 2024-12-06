SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, McCollum 25, Jefferson 5, Webb 16, Muhsin Yaşar 16, Russell 16, McDermott 11, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel 4
DARÜŞŞAFAKA: Berkay Taşkıran 14, Moore 8, Tinkle 23, Gach 19, Brajkovic, Appleby 14, Ege Demir 8, Tarık Sezgün, Tolga Kay
1'İNCİ PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-65
BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'yı yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı: 101-86. Ligde 9 maçta 7 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılılarda Boutseille forma giymedi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodunda konuk ekibin Tinkle ile bulduğu üçlüklere ev sahibi McCollum, Webb ve Kenan'la karşılık verdi. McCollum'un devreye girmesiyle öne geçen Karşıyaka ilk 10 dakikayı 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan yeşil-kırmızılılar, devre arasına 47-40 önde girdi. Üçüncü bölümde 13 sayıya çıkan farkı Darüşşafaka eritmeye çalıştı. Son 10 dakikada 73-65 başladı. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Karşıyaka, 100 sayıyı aşıp salondan 101-86 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-86 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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