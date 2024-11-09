Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Starks 16, Franke 15, Erdi Gülaslan 1, Gilmore 2, Emircan Koşut, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Love 23, Arda Berk Kaya
Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, McCollum 17, Jefferson 21, Webb 15, Boutsiele 10, Russell 7, Thomas Akyazılı, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 6, Efe Ergi Tırpancı
1. Periyot: 15-22
Devre: 29-30
3. Periyot: 54-54
Beş faulle çıkan: 38.52 Thomas Akyazılı (Karşıyaka)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 yendi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Deplasmanda Galip - Son Dakika
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