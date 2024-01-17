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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor maçına eksiklerle çıkacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderin 7 puan gerisinde olan Karşıyaka, Eynesil Belediyespor maçına Barış Sağır ve Enes Nalbantoğlu'nun eksikliğiyle çıkacak.

Karşıyaka, Eynesil Belediyespor maçına eksiklerle çıkacak
17.01.2024 - 12:33,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan 26 puanlı Karşıyaka, ikinci yarının ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Eynesil Belediyespor maçına 2 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekipte son olarak iç sahada oynanan Sapanca Gençlikspor'la oynanan müsabakada sarı kart cezalısı durumuna düşen Barış Sağır ve Enes Nalbantoğlu görev yapamayacak. Yeşil-kırmızılı takımın başında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Erkan Sözeri'nin ön liberoda Barış'ın yokluğunda Hakan ya da Emre Keleşoğlu'na görev vermesi bekleniyor. Sol kanatta Enes'in yerini yeni transfer Şeref'in doldurabileceği ya da santrfor Fatih'in bu mevkiye çekilebileceği ifade edildi. Fatih'in sol kanada monte edilmesi durumunda ileri uçta Yasin görev yapacak.

Kaynak: DHA
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