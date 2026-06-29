Karşıyaka, Fenerbahçe'den Adem'in İkinci Taksitini Alıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Fenerbahçe'den Adem'in İkinci Taksitini Alıyor

Karşıyaka, Fenerbahçe\'den Adem\'in İkinci Taksitini Alıyor
29.06.2026 13:17
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Karşıyaka, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt'un 250 bin Euro'luk bonservis taksitini alacak.

3'üncü Lig'de yer alan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, geçen sezon içinde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki genç milli yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini bu hafta alacak. İki kulüpte de haziran ayı içinde seçimli kongre yapıldığı için yönetimlerin imza yetkisi almayı beklemesi nedeniyle, karşılıklı anlaşmayla ay sonuna ertelenen bonservis ödemesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Adem'in 500 bin Euro tutarındaki bonservisinin 250 bin Euro'luk tutarını daha önce tahsil eden Karşıyaka, kalan 250 bin Euro bonservisten 100 bin Euro'yu eski yöneticilerden alınan borca, 50 bin Euro'yu ise oyuncunun yetiştirici kulüplerinden Pınargücü'ne ödeyecek.

Yeni kulübünün sezon öncesi kampına katılan Adem Yeşilyurt, transferi henüz resmi olarak açıklanmasa da bir haftadır Düzce Topuk Yaylası kampında sarı-lacivertlilerle antrenmana çıkıyor. Antrenmanlarda maskeyle sahaya çıkan genç futbolcunun sezon öncesi burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka, Adem'i Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında satmıştı. Sezon öncesi kampını Topuk Yaylası'nda yapacak Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden kiralanacak 3 genç için de uzun süredir takipte. Performansıyla U19 Milli Takımı'na da seçilen Adem, geçen sezon Trabzonspor, Maribor gibi birçok kulübü peşine takmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Fenerbahçe'den Adem'in İkinci Taksitini Alıyor - Son Dakika

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