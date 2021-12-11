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Karşıyaka filede Altınoluk önünde - Son Dakika

Karşıyaka filede Altınoluk önünde

11.12.2021 10:25
Karşıyaka filede Altınoluk önünde

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 yenerek sükse yapan lider Karşıyaka, yarın Edremit Belediyesi Altınoluk deplasmanına çıkacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 yenerek sükse yapan lider Karşıyaka, yarın Edremit Belediyesi Altınoluk deplasmanına çıkacak. Edremit Güre Altınoluk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Grupta Karşıyaka'nın 8, Altınoluk'un 7 galibiyeti var. Geçen hafta derbiyi kaybeden Göztepe ise telafi sınavında Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maç saat 17.30'da start alacak.


Karşıyaka, Sigorta, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka filede Altınoluk önünde - Son Dakika Spor


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