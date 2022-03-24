Karşıyaka filede finali garantiledi - Son Dakika
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Karşıyaka filede finali garantiledi

24.03.2022 12:04
Karşıyaka filede finali garantiledi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka, Bursa'da organize edilen yarı final etabında ilk 2 maçını 3-2'lik skorlarla kazanarak son karşılaşmasını oynamadan 4'lü finale yükselmeyi garantiledi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka, Bursa'da organize edilen yarı final etabında ilk 2 maçını 3-2'lik skorlarla kazanarak son karşılaşmasını oynamadan 4'lü finale yükselmeyi garantiledi. Yarı final 2'nci Grup'taki ilk sınavında Edremit Belediyesi Altınoluk'u, ikinci randevuda ise Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'ni tie-break setleriyle dize getiren yeşil-kırmızılılar final biletini kaptı. Kaf-Kaf, 1-3 Nisan'da yine Bursa'da yapılacak final maçlarında ilk 2'de yer alıp yıllar sonra Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Sultanlar Ligi'nden 2011 yılında düşen Karşıyaka, daha önce 1'inci Lig'de defalarca Play-Off'tan eli boş döndü.


Karşıyaka filede finali garantiledi
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Karşıyaka Kadın Voleybol, Edremit Belediyesi Altınolukspor'u yendi Karşıyaka Kadın Voleybol, Edremit Belediyesi Altınolukspor'u yendi Çukurova'nın sultanları galibiyetle başladı Çukurova'nın sultanları galibiyetle başladı

Karşıyaka, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka filede finali garantiledi - Son Dakika


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