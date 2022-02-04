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Karşıyaka filede kritik virajda - Son Dakika

Karşıyaka filede kritik virajda

04.02.2022 10:49
Karşıyaka filede kritik virajda

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 15 maçta 13 galibiyet alarak 39 puanla zirvede yer alan lider Karşıyaka, yarın deplasmanda 32 puanı bulunan en yakın takipçisi Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 15 maçta 13 galibiyet alarak 39 puanla zirvede yer alan lider Karşıyaka, yarın deplasmanda 32 puanı bulunan en yakın takipçisi Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 16.00 olacak. Hafta içinde kadrosunu Aleksandra Petrovic ve Zümrüt Tek transferleriyle takviye eden yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 3-0 mağlup etmişti.


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Karşıyaka, Muratpaşa, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka filede kritik virajda - Son Dakika Spor


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