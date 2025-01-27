Karşıyaka, Galatasaray ile Eşleşti

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Karşıyaka Basketbol, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın, Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. İzmir ekibi, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre karşılaşma 11-12 Şubat tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Organizasyonda Dörtlü Final müsabakaları ise 14-16 Şubat 2025'te Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon İzmir'de konuk ettiği rakibini 94-81 yenmeyi başarmıştı. - İZMİR